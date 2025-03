SARONNO – Un’aula fuori dal comune, tra capriate cinquecentesche e tecniche conservative: è quanto hanno vissuto oggi lunedì 24 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, gli studenti del corso “Principi di conservazione degli edifici” del Politecnico di Milano, accompagnati dal docente Lorenzo Cantini.

Grazie all’iniziativa dell’architetto Carlo Mariani, progettista e direttore dei lavori del cantiere di restauro che si è svolto tra il 17 ottobre 2016 e il 14 gennaio 2017, la chiesa di San Francesco torna protagonista di un’esperienza didattica d’eccezione. I futuri ingegneri edili, iscritti al terzo anno della Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni, avranno l’opportunità di approfondire sul campo le metodologie applicate durante gli interventi conservativi che, all’epoca, ottennero il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Dopo una breve visita all’interno della chiesa, per comprenderne gli spazi e le proporzioni, gli studenti saliranno nel sottotetto, guidati dai volontari dell’Associazione Cantastorie di Saronno. Qui potranno osservare da vicino le strutture murarie e le capriate lignee cinquecentesche, oggetto di un accurato intervento di recupero.

La visita sarà arricchita da dimostrazioni pratiche condotte dagli architetti Laura Bolondi e Riccardo David De Ponti del laboratorio “Arch-indagini”. Gli studenti assisteranno all’utilizzo di strumenti diagnostici utilizzati in fase preliminare per valutare lo stato dei materiali, una fase fondamentale per redigere un progetto di restauro consapevole e rispettoso dell’identità storica dell’edificio.

Un’iniziativa che coniuga sapere accademico e patrimonio locale, valorizzando un luogo simbolo di Saronno e offrendo agli studenti un’occasione concreta di apprendimento sul campo.

(foto archivio)

