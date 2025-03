iltra2

CASTIGLIONE OLONA – È convocata per lunedì 24 marzo 2025 una nuova seduta del consiglio comunale di Castiglione Olona. L’incontro si terrà come di consueto presso il Castello di Monteruzzo, in via Marconi.

All’ordine del giorno figurano tre punti:

La surroga del consigliere comunale dimissionario Andi Dervishi e la convalida del consigliere subentrante; L’approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare del 13 marzo 2025; L’esame, la discussione e l’approvazione della mozione di indirizzo (protocollo numero 4181 del 14 marzo 2025) relativa alla trasmissione in streaming o in differita delle sedute del consiglio comunale.

L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, in un’ottica di trasparenza e partecipazione alla vita amministrativa del paese.

