COGLIATE – Con il patrocinio del Comune di Cogliate, il Foto Club Cogliate organizza un evento imperdibile per gli appassionati di fotografia e luoghi dimenticati. Venerdì 28 marzo alle 21, nella sala polivalente Carlo Cattaneo in via Trento, si terrà un incontro con quattro fotografi specializzati in esplorazione urbana e siti abbandonati.

I protagonisti della serata saranno Albagubrat, Ambro Photo, Doppiapunta e Ashira Shots, ciascuno con il proprio stile e la propria visione unica nel raccontare la bellezza malinconica di edifici in rovina, fabbriche dismesse e luoghi dimenticati dal tempo.

L’evento, a ingresso libero, offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire le storie dietro questi affascinanti scatti e di confrontarsi direttamente con gli autori, che racconteranno le loro esperienze e il fascino dell’urbex, la fotografia dell’abbandono.

