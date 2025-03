Città

SARONNO – Dopo oltre cinquant’anni, gli ex studenti della classe 5^ Meccanici dell’Istituto Tecnico Giulio Riva di Saronno si sono ritrovati per una fotografia ricordo, colmando simbolicamente un’assenza che risale all’anno scolastico 1969-70. All’epoca, infatti, nessuna delle tre classi quinte realizzò la tradizionale foto di fine anno, probabilmente a causa di una protesta studentesca.

Oggi, grazie a mesi di ricerche, venticinque ex compagni su ventinove sono stati rintracciati e, nonostante le distanze, hanno deciso di ritrovarsi per ricordare i tempi passati. La foto, scattata lo scorso 20 dicembre in un agriturismo locale, segna un momento di condivisione e memoria. Il gruppo non si ferma qui: nelle prossime settimane è in programma una visita all’istituto per vedere come la scuola è cambiata nel tempo. Un modo per chiudere un cerchio e celebrare un’amicizia che ha superato le distanze e il tempo.

