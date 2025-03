Città

SARONNO – Con la nota dal titolo “Una città da vivere, insieme”, la lista civica indipendente Obiettivo Saronno, in coalizione con la lista di giovani Idea Futura, presenta uno dei temi del programma per la candidatura di Novella Ciceroni a sindaco. Al centro la volontà di rilanciare la città attraverso il sostegno al commercio, la promozione culturale e sportiva, la valorizzazione del patrimonio urbano e una nuova strategia di comunicazione. Il documento propone una serie di interventi concreti per restituire a Saronno vitalità, identità e senso di comunità, puntando su eventi, collaborazione con le imprese e il protagonismo dei cittadini.

Ecco il testo integrale della nota di Obiettivo Saronno:

OBIETTIVO SARONNO: UNA CITTÀ DA VIVERE, INSIEME

Saronno è sempre stata una città viva, ricca di energia, di persone che si impegnano ogni giorno per renderla un posto migliore. Ma negli ultimi anni qualcosa si è perso: il commercio è in difficoltà, gli eventi sono diminuiti, la città sembra aver smarrito la sua identità.

Obiettivo Saronno vuole restituire alla città il suo valore, risvegliando il senso di comunità e costruendo un futuro in cui nessuno si senta escluso.

“Saronno merita di più. Vogliamo una città che torni a essere un punto di riferimento, dove vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero sia un piacere. Il nostro progetto punta sulle persone e la solidarietà: cittadini, associazioni e imprese devono essere il motore della rinascita”, dichiara Novella Ciceroni, candidata sindaco di Obiettivo Saronno.

Valorizziamo le nostre eccellenze

Saronno ha tanto da offrire, ma oggi più che mai serve un progetto concreto per promuoverla. Valorizzare monumenti, musei e rassegne culturali deve tornare a essere una priorità per l’amministrazione. Parchi e giardini devono essere riqualificati e resi sicuri, diventando luoghi di incontro per famiglie, giovani e anziani, mentre occorre un piano per rilanciare i negozi e le attività produttive, cuore pulsante della città. È inoltre fondamentale puntare sui valori della cultura sportiva: dal piccolo amatore al grande professionista, ogni atleta, disciplina e realtà deve ricevere attenzione e supporto.

Un’impronta chiara

Oggi Saronno non ha un’immagine chiara e riconoscibile. La promozione di una città passa inevitabilmente dalla comunicazione: le potenzialità offerte dai canali digitali sono immense, ma devono essere sfruttate attraverso una strategia professionale e mirata e non come mere attività di contorno. Per rafforzare l’identità cittadina, occorre lavorare su strumenti di city branding, come un logo distintivo, un piano di comunicazione coordinato, il coinvolgimento di ambasciatori locali e la creazione di eventi che diventino appuntamenti fissi e riconoscibili.

Strategie per il rilancio

Gli eventi non sono solo intrattenimento: sono occasioni per creare comunità, attrarre turismo e dare impulso all’economia locale. Obiettivo Saronno ha già sviluppato negli anni progetti altamente innovativi e coinvolgenti, molti dei quali sono stati proposti alla precedente amministrazione, che ha però deciso di ignorarli. Li vogliamo rilanciare:

Arte e spettacolo – Teatri all’aperto, esibizioni, festival e rassegne per dare spazio agli artisti locali e far vivere la città a chiunque abbia voglia di partecipare.

Sport e benessere per una comunità attiva – Eventi dedicati allo sport con la partecipazione di ogni fascia di età e abilità, utilizzando i grandi spazi a disposizione, e lavorando spalla a spalla con le associazioni sportive saronnesi.

Musica e cultura senza barriere – Concerti, festival e rassegne per tutti, dalle famiglie ai giovani. Rock, blues, rap/trap, musica da camera e molto altro, per abbracciare più generazioni in serate indimenticabili. Ragionando sull’opportunità di realizzare una Festa della Birra che sia degna di nota, in uno spazio tutto nuovo.

Saronno racconta Saronno – Iniziative che riscoprano la storia della città, con itinerari, incontri e progetti che rafforzino il legame tra passato, presente e futuro.

Fare impresa con le imprese

Il motore del rilancio cittadino sarà rappresentato dal coinvolgimento del tessuto imprenditoriale. Obiettivo Saronno lavorerà per creare sinergie tra Comune e aziende, incentivando investimenti e nuove attività. Servono alleanze con realtà commerciali, industriali e di servizi, per sviluppare insieme progetti di cultura e intrattenimento che portino valore alla città e la rendano più accogliente e dinamica.

Saronno può tornare ad essere un centro piena di vita, opportunità e orgoglio. Noi ci crediamo.

Obiettivo Saronno – Ripartiamo insieme.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti