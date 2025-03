Ecco il testo integrale

La mia lunga storia di militanza politica civica iniziò nell’ormai lontano 2009, come Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD in rappresentanza di Tu@Saronno durante l’amministrazione Porro. In questo ruolo insieme ai miei collaboratori ho riqualificato la tendo-struttura crollata della pista di pattinaggio, le gradinate e l’accesso per disabili della Piscina Comunale. Con il primo avanzo di bilancio realizzato nella storia di SSD, dopo solo un anno di gestione, ho riqualificato l’ex Bocciodromo, trasformando una struttura sportiva in totale declino nel centro multifunzionale Pala-Exbo, apprezzato e attivo da oltre 10 anni.

Poi 5 anni di Consigliere Comunale di minoranza di Tu@Saronno durante l’amministrazione Fagioli contraddistinti da un’opposizione seria, attiva e documentata, regolarmente presente in tutte le commissioni e consigli comunali per cercare di dare un apporto critico ma sempre costruttivo nell’interesse della nostra città. Ho contribuito ad attivare Consigli Comunali Aperti su temi specifici, ad es. via Roma, ex Saronno-Seregno, Comitato 3S, interrogazioni ed interpellanze. Ho lavorato per far apporre un vincolo sull’ex Saronno-Seregno, sull’ex Asilo/ASL, ho dato il mio contributo per salvare i bagolari di via Roma, ho scoperto, rivelato e denunciato la cattiva amministrazione del CdA della partecipata SESSA, operando in maniera tenace nonostante la difficoltà createmi per molti mesi dall’amministrazione Fagioli.

Da ultimo sono stato Assessore all’Ambiente (e Verde), Mobilità, e Partecipazione dell’Amministrazione Airoldi, sempre in rappresentanza di Tu@Saronno.

In questo mio ultimo ruolo di amministratore pubblico ho lavorato per introdurre e realizzare nuovi standard di rispetto per le piante e l’ambiente, quali il parcheggio drenate dell’Amor Sportiva, le grandi aiuole intorno ai bagolari di via Roma e via Varese, l’uso di soffiatrici ad alta pressione per non danneggiare le radici nella realizzazione di sotto-servizi. Nuovo é anche l’uso di il cemento drenante per piste ciclabili e pedonali di via Roma e via Varese, il sottopasso di via Milano ora fruibile in sicurezza per pedoni e ciclisti, la riqualificazione di viali alberati e fallanze storiche (Via Cattaneo, via Frua, via Milano, Via Varese, ecc.), il ripristino delle molte centinaia di piante abbattute dalla tempesta estiva, la collaborazione attiva con tutte le associazioni ambientaliste presenti in città culminata con le piantumazioni effettuate nella giornata dell’albero al Parco dell’Aquilone, la realizzazione dei due primi progetti di Forestazione Urbana. Col supporto di Saronno Servizi, sono stati riqualificati i parcheggi della Pizzigoni e di Piazza Repubblica.

Le piste ciclabili e pedonali di via Roma I e II, e via Varese sono state finanziate da bandi pubblici, non dai soldi dei saronnesi.

Infine, è stato appena avviato un nuovo Appalto di Igiene urbana che prevede, tra le molte novità, un Centro del Riuso, la riqualificazione dal punto di vista organizzativo e della sicurezza della Piattaforma Ecologica, il ritiro esteso su più mesi di verde e ramaglie, il ritiro a domicilio di pannoloni e pannolini, un periodo più esteso per il lavaggio di strade e portici, ecc.