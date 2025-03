Città

SARONNO – E’ firmata da Enrico Vettori consigliere Provinciale Forza Italia, Diego Riva membro del direttivo Forza Italia Saronno e da Lucio Bergamaschi, Sandro Ceriani, Renato Cattaneo e Adelmo Cao la nota arrivata nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo dal titolo “Dichiarazione sulle elezioni comunali a Saronno”.

Ecco il testo integrale

La scelta del candidato sindaco del centrodestra da proporre alla città compete innanzitutto ai dirigenti e agli iscritti di Forza Italia Saronno. Ad oggi non c’è stata occasione per discuterne a livello di partito, il congresso cittadino che doveva svolgersi sabato scorso è stato cancellato senza spiegazioni. Come Rete Popolare, componente che fa riferimento all’eurodeputato Massimiliano Salini, abbiamo così segnalato al Segretario regionale Alessandro Sorte la nostra preferenza per Rienzo Azzi. Le ragioni di questa scelta, che esporremo quando sarà convocata una riunione di tutti gli iscritti e simpatizzanti, sono squisitamente politiche. La nostra stima per Mariassunta Miglino, che abbiamo apprezzato come assessore alla cultura e con la quale abbiamo lealmente collaborato in questi tre anni di commissariamento, è fuori discussione. Confidiamo che sia possibile trovare rapidamente un accordo che soddisfi tutte le componenti consentendo di mettere mano ad un programma innovativo e condiviso con le forze sociali, culturali e del Terzo Settore in grado di portare al governo della città, dopo la deludente e litigiosa stagione del centrosinistra, una figura autorevole, di grande esperienza ed equilibrio come Rienzo Azzi.

