Il panorama politico cittadino si fa sempre più frastagliato: tra candidature ufficiali, scelte dettate da motivazioni personali e rotture improvvise, il clima si fa acceso in vista delle elezioni.

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 22 marzo, tengono banco i movimenti e le tensioni politiche in vista delle elezioni a Saronno, con scenari ancora incerti e candidati in evoluzione. Non mancano episodi curiosi di cronaca cittadina, mentre il successo sportivo di un giovane talento locale conquista l’attenzione del pubblico.

Nel centrodestra si fa il nome di Rienzo Azzi come possibile candidato, ma all’interno delle coalizioni si paventano divisioni che potrebbero compromettere l’unità dello schieramento.

La nebbia che avvolge la politica saronnese alimenta l’ironia social: tornano alla ribalta i meme satirici de “Le bimbe di Fagio”, che commentano con leggerezza il caos pre-elettorale.

Nel fine settimana diversi cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo in giro per la città con pantaloni e biancheria abbassati, ripetendo il gesto in più occasioni e suscitando sconcerto.

Nicolas, ex studente dell’Itis Riva, ha conquistato il titolo mondiale di kickboxing in diretta su Dazn, portando in alto il nome di Saronno con una performance di altissimo live.

Senza processione per la pioggia si è rinnovato il voto dei saronnesi alla Beata Vergine dei Miracoli.