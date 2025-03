Altre news

SARONNO – Lunedì 24 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, per un accumulo previsto di circa 4 mm nelle prossime ore. Con il passare delle ore, la situazione tenderà a migliorare: nel pomeriggio è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità fino ad arrivare a cieli poco nuvolosi in serata.

Le temperature saranno miti per il periodo, con una massima che toccherà i 15°C e una minima di 8°C. I venti saranno deboli, provenienti da Nord al mattino e da Ovest nel corso del pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Nel Tradatese e nelle Groane, condizioni simili a quelle di Saronno: anche qui cieli molto nuvolosi nelle ore iniziali con piogge deboli in esaurimento. A Tradate sono attesi 2 mm di pioggia e una minima leggermente più bassa (7°C), mentre a Lazzate il tempo sarà già stabile e in prevalenza poco nuvoloso per l’intera giornata.

In Lombardia, la situazione sarà complessivamente simile a quella di Saronno: nubi diffuse e deboli piogge nelle prime ore della giornata, seguite da un progressivo miglioramento e schiarite in serata, specialmente sulle pianure e le Prealpi. Nelle zone alpine più alte, invece, saranno possibili residue deboli nevicate fino al pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.