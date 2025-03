Cronaca

SOLARO – Hanno forzato la porta della cantina per entrare nello studio della parrocchia, da lì hanno preso le chiavi e si sono introdotti in sagrestia. È stato un colpo mirato quello che ha visto vittima la chiesa dei santi Quirico e Giulitta nella notte tra sabato e domenica. A raccontare l’accaduto è stato direttamente il parroco, don Sergio Tomasello, durante la messa di domenica mattina, informando i fedeli di quanto successo.

Secondo quanto ricostruito, i ladri si sono introdotti nei locali parrocchiali scassinando l’ingresso della cantina. Da lì sono riusciti a raggiungere lo studio e, dopo aver trovato un mazzo di chiavi, hanno avuto accesso alla sagrestia. Qui hanno rovistato, danneggiato alcune serrature e portato via solo pochi soldi delle offerte, senza toccare oggetti di valore. L’episodio ha lasciato sgomento nella comunità, più per il gesto sacrilego e i danni provocati che per il bottino effettivo.

Il furto alla parrocchia di Solaro arriva a poca distanza da altri episodi simili. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2024, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno è stato colpito: i ladri, dopo aver forzato una porta, hanno sottratto calici e le corone della Beata Vergine e del Gesù Bambino.

In precedenza, nel maggio 2024, la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Gerenzano aveva subito un furto simile. Ignoti si erano introdotti nella chiesa, rubando calici e reliquiari, e tentando senza successo di aprire il tabernacolo, causando danni alla serratura. ​

