Mario Nawfal, creatore e frontman di un canale molto seguito su X (ex Twitter) e dedicato principalmente alle criptovalute, avrebbe orchestrato un’operazione di truffa magistrale. Almeno questo è quello che dicono i critici del suo progetto.

Nei giorni scorsi, con un post su X, ha annunciato il lancio di una crypto in collaborazione con Adin Ross, un noto streamer, il quale, però, non ne sapeva assolutamente nulla. Il tweet è rimasto online solo per circa venti minuti, ma è stato sufficiente per far salire la meme coin fino a una capitalizzazione di 7 milioni di dollari.

Dopo aver raggiunto questo traguardo fulmineo, che cosa è successo? Ebbene, come spesso accade in questo tipo di lanci, come minimo poco chiari, il valore della crypto è crollato a zero in pochi istanti. Un caso di rug pull da manuale, nel quale chi ha lanciato il progetto sparisce da un momento all’altro proprio quando l’asset è al massimo del suo valore.

Come si è difeso Nawfal dalle accuse di truffa? Sostenendo che non sia stato lui a pubblicare il post nel suo account X, bensì che qualcuno non autorizzato che avrebbe avuto accesso illegale al suo account. Una giustificazione già sentita spesso in precedenza in occasione di casi simili a questo. Insomma, un classico, verrebbe da dire.

Questa spiegazione potrebbe essere senza dubbio plausibile, se non fosse che Nawfal non è nuovo alla promozione di progetti quantomeno discutibili. Il che lo rende il principale indiziato di questa operazione dall’esito estremamente beneficioso per le sue tasche, ma non per quelle dei suoi follower che in buona fede hanno investito nella sua meme coin.

In un mondo in cui il presidente degli Stati Uniti e sua moglie creano e lanciano sul mercato la propria meem coin, seguiti dal Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei, non c’è da stupirsi che personaggi molto in vista come Nawfal e altri tentino di seguirne le orme.

Sempre più spesso emergono storie come quella di Nawfal. Anche in Italia nei giorni scorsi ha fatto scalpore un caso simile che ha visto come protagonista Fabrizio Corona e la sua meme coin poi sparita nel nulla.

Come difendersi, dunque, in questo settore che diventa sempre più confuso e insidioso e non solo volatile? Sicuramente, in primo luogo, evitando di acquistare crypto promosse da celebrità, un tipo di iniziativa che oggi sembra essere quasi una garanzia di truffa.

Un’altra strategia può essere quella di utilizzare strumenti di investimento più sofisticati, in grado di mitigare questi rischi. Strumenti che sono oggi disponibili e che consentono di trarre vantaggio dal mondo delle meme coin, riducendo al minimo le insidie più comuni.

Meme Index (MEMEX) è ormai pronto al lancio

Il settore degli investimenti in meme coin è pronto a vivere la più grande rivoluzione mai registrata finora, grazie al lancio di Meme Index (MEMEX) sul mercato.

Mancano infatti circa una settimana all’arrivo sugli exchange degli indici promossi da Meme Index e del token nativo $MEMEX, che segneranno uno spartiacque nel settore.

Ma cos’è esattamente Meme Index? Si tratta di un progetto che introduce strumenti tipici della finanza tradizionale, come i fondi di investimento, nel mondo delle meme coin, offrendo soluzioni di investimento a rischio ridotto.

Nello specifico, Meme Index ha creato quattro fondi di investimento contenenti le principali meme coin, suddivise per livello di capitalizzazione di mercato.

C’è, infatti, un fondo dedicato alle crypto più capitalizzate, due soluzioni intermedie e un fondo riservato alle meme coin più piccole, estremamente rischiose ma anche ad alto potenziale di ritorno sull’investimento.

L’investitore può acquistare una quota di questi fondi per ottenere esposizione a tutte le meme coin in essi contenute, garantendo una diversificazione ottimale del portafoglio.

In questo senso, se una delle meme coin all’interno del fondo dovesse rivelarsi una truffa o subire un crollo, l’impatto sarebbe minimo grazie alla sua ridotta incidenza sull’intero portafoglio.

D’altro canto, il fondo beneficia delle performance medie di questo mercato di nicchia, che, essendo composto da meme coin, offre un potenziale di crescita straordinario.

Per investire nei quattro indici di Meme Index, è necessario detenere nel proprio wallet il token nativo, ovvero MEMEX. Ciò significa che, una volta sul mercato, questo token vedrà una domanda elevatissima.

Attualmente, in fase di prevendita, ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari, una cifra che testimonia la sua rilevanza all’interno della community crypto.

Il prezzo di acquisto attuale, valido ancora per pochissimi giorni, è bloccato a 0,0166883 dollari, un valore che appare estremamente vantaggioso in prospettiva e che potrebbe rappresentare un’opportunità da non perdere.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.