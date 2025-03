Cronaca

SARONNO – Anche la città di Saronno e il comprensorio sono stati al centro del mistero che ha interessato i cieli del nord Italia. Questa sera, 24 marzo 2025, intorno alle 21, anche nel cielo di Saronno e del Saronnese hanno osservato una spirale luminosa nel cielo notturno. Il fenomeno, descritto come una spirale blu brillante, ha suscitato curiosità e stupore tra gli abitanti.​

Segnalazioni simili sono pervenute da diverse regioni del Nord Italia, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia, suggerendo la vasta portata dell’evento.

Al momento, non sono disponibili spiegazioni ufficiali sull’origine di questa manifestazione luminosa. Tuttavia, eventi simili in passato sono stati spesso attribuiti a lanci spaziali, test missilistici o al rientro di detriti spaziali nell’atmosfera terrestre.

Consultando le fonti astronomiche relative al mese di marzo 2025, non risultano eventi celesti specifici, come eclissi o congiunzioni planetarie, che possano giustificare un evento di questo tipo se non legato ad un’attività umana. Non sarebbe quindi un fenomeno raro o naturale ma piuttosto un evento legato a qualche attività umana. Gli sfiati di carburante rilasciati dopo la deorbita dallo stadio finale di un razzo — come avviene, ad esempio, con i Falcon 9 della SpaceX — non sono nuovi nell’origine di vortici luminosi osservati nell’atmosfera.

