Città

SARONNO – Saronno si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione con un evento che porterà il pubblico ad immergersi nella storia del secolo scorso, rivivendo le giornate di resistenza degli abitanti del territorio. Sabato 5 aprile, alle 16.30, nell’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15, si terrà la presentazione del libro “Fuori dall’officina. La Resistenza nel Saronnese” dello storico saronnese Giuseppe Nigro.

L’incontro vedrà l’autore dialogare con Roberta Cairoli, storica dell’istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta di Como. Ad aprire l’evento saranno i saluti di Claudio Castiglioni, rappresentante dell’Anpi Saronno.

Il libro, edito da Biblion Edizioni, approfondisce il ruolo della Resistenza nel territorio saronnese, mettendo in luce episodi, figure e contesti che hanno segnato la lotta per la libertà. Un’occasione preziosa per riflettere sul valore della memoria storica e sull’eredità lasciata dai partigiani alle nuove generazioni.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Saronno e vede la collaborazione dell’Anpi Saronno e della Società Storica Saronnese. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

(foto archivio: Giuseppe Nigro)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti