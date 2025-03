Cronaca

VARESE – Privo delle minime condizioni di igiene e sicurezza con un sistema imprenditoriale irregolare: è quanto emerso da un controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese insieme al personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro. L’attività di verifica ha coinvolto una ditta individuale di recente costituzione, riconducibile a un cittadino cinese, al termine della quale è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate la cessazione d’ufficio della partita Iva.

Il controllo è stato condotto dai finanzieri della compagnia di Busto Arsizio nell’ambito delle attività mirate al contrasto delle partite Iva irregolari. L’impresa verificata, operativa da quattro mesi nel settore della confezione di abbigliamento, risultava in violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro. Durante l’accesso, eseguito con gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Varese, sono stati identificati i presenti e svolti accertamenti sulle autorizzazioni e sul rispetto delle normative in materia di sicurezza. A causa delle gravi violazioni rilevate, l’attività è stata immediatamente sospesa e sono state imposte cinque prescrizioni.

Dalle successive indagini è emerso che il titolare dell’impresa aveva lavorato per una ditta precedente, anch’essa riconducibile a un cittadino cinese e con sede nello stesso stabile. La vecchia azienda, ora inattiva, risultava debitrice di 150.000 euro per imposte non versate tra il 2018 e il 2023. Inoltre, la titolare era già stata denunciata per fatture relative a operazioni inesistenti riferite al 2021.

Le verifiche hanno rivelato che la nuova ditta aveva ereditato mezzi, clienti e fornitori dalla precedente, configurando un passaggio fittizio per evitare il pagamento delle imposte e beneficiare delle agevolazioni previste per le nuove attività. In questo schema, il titolare ufficiale risulta essere solo un prestanome, senza reale ruolo nella gestione, mentre le decisioni economiche sono prese da soggetti terzi, spesso coinvolti in reti di evasione fiscale.

Il meccanismo prevede che le imprese siano attive per un breve periodo, sufficiente a generare crediti e transazioni, per poi essere chiuse o abbandonate. I prestanome vengono sostituiti e il ciclo si ripete, rendendo difficile individuare i veri responsabili delle frodi. Questo sistema consente di ottenere indebiti rimborsi Iva e altri vantaggi fiscali senza lasciare tracce.

A conclusione delle verifiche, è stata inoltrata la richiesta di chiusura della partita Iva per assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. L’intervento si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza contro il fenomeno cosiddetto “apri e chiudi”, che riguarda imprese fittizie attive per brevi periodi e sostituite da soggetti analoghi per eludere obblighi fiscali e contributivi.