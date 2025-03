Eventi

SARONNO – Martedì 25 marzo secondo appuntamento del secondo ciclo de “La lettura del martedì”, l’iniziativa culturale promossa dalla Biblioteca della Casa di Marta, rivolta a tutte le età.

Il libro protagonista è “Una giuria di sole donne” di Susan Glaspell (Sellerio): la sorellanza ante litteram in un racconto poliziesco che è un gioiello. Scritto nel 1917, anticipa la contemporanea “questione femminile”, innestandola in un vero e proprio noir. Il titolo originale, A jury of her peers, esprime benissimo l’atto coraggioso della scrittrice che più di un secolo fa mise nero su bianco una questione che all’epoca era ben lungi dall’essere dibattuta.

L’appuntamento è in via Petrarca 1, dalle 15 alle 16.30, mentre il prossimo incontro è programmato per martedì 8 aprile.

Al termine di ogni incontro verrà svelato il libro protagonista di quello successivo. Tutti i libri letti durante “La lettura del martedì” sono disponibili nella Biblioteca della Casa di Marta.

(foto del libro)

