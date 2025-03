Città

SARONNO – L’ex scuola Bernardino Luini, situata in via Luini dietro il binario 6 della stazione di Saronno, rimane un edificio inutilizzato e fonte di preoccupazione per i pendolari, in un’area già segnata da episodi criminosi. Di proprietà di Ferrovienord, la struttura era destinata a diventare sede di spazi scolastici o di un archivio dell’Accademia di Brera, ma i lavori non sono mai iniziati.

Secondo il coordinamento Vivaio Saronno, il recupero della ex scuola è parte integrante di un progetto di rigenerazione urbana dell’area, in collaborazione con la Fondazione Daimon e lo studio Cza. L’obiettivo è trasformare l’edificio in una sede per laboratori, aule didattiche e corsi post-diploma dell’Its Academy “Angelo Rizzoli” di Milano. Tuttavia, il Comune di Saronno ha bloccato le attività di recupero rifiutando la disdetta dell’accordo di comodato gratuito per l’uso pubblico dello spazio.

Al momento, l’unico intervento effettuato è stata la sistemazione della copertura. La situazione resta in stallo, deludendo le aspettative di chi sperava in una rapida riqualificazione dell’edificio per finalità educative e culturali.

