Cronaca

SARONNO – Erano stati piantati pochi mesi fa. Facevano parte di un pacchetto di 18 essenze che l’amministrazione comunale aveva messo a dimora nell’ambito di un piano cittadino in via Milano. Erano arrivati al termine di una lunga attesa, perché nel pieno rispetto della normativa regionale, per piantare dei platani è necessario che siano di una varietà resistente al cancro colorato, malattia che ne sta distruggendo diversi in tutta la Lombardia.

Eppure, malgrado le difficoltà e le attese, ne sono stati spezzati e distrutti tre. Pochi dubbi sul fatto di trovarsi davanti a dei vandali. A denunciare l’accaduto è l’ex assessore Franco Casali, che ricorda come analoghi atti vandalici siano stati commessi in passato anche in via Frua. “È un vero dispiacere, non solo per le difficoltà che abbiamo trovato nel reperirli, ma anche perché avevano attecchito benissimo. Sono esemplari difficili da trovare anche quando sono già piccoli. Un vero danno per la città.”

