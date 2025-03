news

Quando arriva il momento di scegliere una nuova connessione Internet è facile lasciarsi conquistare da offerte che promettono condizioni particolarmente favorevoli. Ma prima di sottoscrivere un contratto, bisogna sempre guardare oltre, cioè tra le pagine del contratto che stabiliscono diritti e doveri.

Le offerte fibra, tra l’altro, non sono tutte uguali, perché cambiano in base alla tecnologia utilizzata, alla copertura disponibile nella propria zona e ai servizi extra inclusi.

Uno dei primi passi da compiere, a tal proposito, è la verifica copertura fibra, un controllo indispensabile per sapere se nella propria abitazione arriva la vera fibra ottica. Spesso, infatti, le pubblicità parlano genericamente di “fibra”, ma solo verificando la copertura è possibile capire esattamente quale connessione si potrà ottenere. Vediamo cos’altro è importante sapere e come muoversi per scegliere una buona offerta fibra.

Tecnologia fibra: perché la verifica della copertura è fondamentale

Per capire quale offerta fibra sottoscrivere, bisogna informarsi bene sulle diverse tipologie di connessioni disponibili prezzo la vostra abitazione.

In altre parole, non tutte le connessioni che si definiscono “fibra” offrono le stesse prestazioni. Ci sono specifiche differenze tra connessioni FTTH (Fiber To The Home), in cui la fibra ottica arriva direttamente fino dentro casa, e quelle FTTC (Fiber To The Cabinet), in cui l’ultimo tratto dalla cabina di strada fino all’abitazione è in rame; questa differenza incide su prestazioni e costi.

Per effettuare una verifica, basta consultare una mappa copertura fibra affidabile, anche attraverso il portale ufficiale bandaultralarga.italia.it, la quale mostra nel dettaglio le diverse tecnologie disponibili sul territorio nazionale.

La copertura fibra è importante perché influenza la qualità e la velocità della connessione, quindi anche la stabilità del servizio. Secondo la relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga al 31 gennaio 2025, redatta da Infratel Italia, sono migliaia i comuni italiani raggiunti dalla vera fibra FTTH.

Ciò nonostante, permangono zone dove la connessione ultraveloce non è ancora attiva, oppure lo è solo in parte, quindi vengono impiegate tecnologie alternative come la connessione wireless FWA (Fixed Wireless Access).

Velocità minima garantita e servizi extra: attenzione ai dettagli

Un’altra informazione molto importante da verificare prima di sottoscrivere un’offerta fibra riguarda la velocità minima garantita, ovvero la velocità reale che l’operatore si impegna contrattualmente a fornire, indipendentemente dalla velocità massima pubblicizzata.

Questo parametro rappresenta una tutela fondamentale per il consumatore, perché consente di avere chiaro quale sia il livello minimo del servizio che si potrà pretendere dal provider, evitando brutte sorprese. Anche questa informazione è obbligatoria per legge e deve essere riportata chiaramente nel contratto.

Per finire, ricordate di prestare attenzione ai servizi aggiuntivi tipo modem gratuiti, assistenza tecnica prioritaria o abbonamenti a piattaforme di streaming e servizi cloud. Questi servizi extra possono incidere sul costo complessivo dell’offerta, anche se non li avete effettivamente utilizzati.

Per scegliere una buona offerta fibra, in conclusione, bisogna leggere con attenzione il contratto, verificare la copertura in zona e, quindi, la tecnologia disponibile, e tutti i dettagli più rilevanti del servizio.