Calcio

SARONNO – In una domenica calcistica caratterizzata dal maltempo. In serie D ancora una vittoria per la Varesina.

In Eccellenza si segnalano le vittorie di Caronnese e Fbc Saronno, passo falso dell’Amor sportiva.

In Promozione spicca la vittoria esterna dell’Universal Solaro nel big match con Morazzone, pari del Ceriano.

In Prima categoria pari la sfida d’alta classifica fra Sc United e Rovellasca; sempre domenica la Gerenzanese ha proseguito la sua serie di risultati positivi.

In Seconda categoria nell’anticipo di sabato la vittoria del Dal Pozzo; buon pari per l’Amor.

In Terza categoria Misinto vincente, va al secondo posto della graduatoria.

Nel basket ancora una sconfitta per l’Az Robur Saronno in serie B, stavolta a Mestre.

Nel volley Limbiate vincente consolida il primo posto, vittoriosa anche la Rossella Caronno, passo falso del Saronno.

(foto: Amor sportiva in azione di gioco)

24032025