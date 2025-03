Città

SARONNO – Domenica 30 marzo gli appassionati di scacchi si ritroveranno per il 4° Trofeo Padre Monti, un evento che rinnova la tradizione del torneo organizzato dal Saronno Scacchi Club. La competizione si svolgerà nella sala dell’istituto di via Legnani 4 e sarà aperta sia ai giovani talenti che agli adulti.

La giornata inizierà alle 10.30 con il torneo dedicato ai giocatori juniores, mentre nel pomeriggio, dalle 14.30, sarà la volta degli adulti. Il format di gioco sarà un sistema svizzero a cinque turni, con un tempo di riflessione di 15 minuti per ciascun giocatore.

La quota di iscrizione è di 7 euro per i juniores e 10 euro per gli adulti. Parte del ricavato sarà destinato al sostegno della scuola scacchi per ipovedenti, garantendo la partecipazione gratuita ai giocatori non vedenti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Saronno, si conferma un’occasione di incontro e competizione per gli amanti del gioco degli scacchi. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Luigi al numero 371 1179430 o scrivere a [email protected].

