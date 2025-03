Città

SARONNO – Da qualche giorno, nella zona a sud del centro storico, è facile alzare lo sguardo e scorgere una presenza insolita e affascinante: un airone cenerino, elegantemente appollaiato su tetti e balconi. Diversi residenti lo hanno notato e alcuni sono anche riusciti a fotografarlo, incuriositi dalla sua calma presenza in un contesto urbano. L’airone sembra ormai di casa tra le vie della città, e la sua apparizione ha suscitato stupore e meraviglia tra gli abitanti del quartiere.

Ma cosa ci fa un airone cenerino in città? Questi uccelli, tipici delle zone umide, sono sempre più presenti anche in contesti urbani, soprattutto se vicini a corsi d’acqua, canali o aree verdi. A Saronno non mancano spazi alberati e giardini, pubblico e privati, che possono offrire ristoro e cibo a questi animali, che si sono adattati bene alla vicinanza con l’uomo.

L’airone cenerino è facilmente riconoscibile per la sua figura slanciata, il piumaggio grigio cenere, il lungo becco giallo e il collo elegante. Generalmente solitario, è molto abile nel pescare e nel muoversi con lentezza, qualità che lo rendono perfetto anche per incursioni silenziose in città. La sua presenza, oltre a essere un piccolo spettacolo quotidiano, è anche un segnale positivo per l’ecosistema locale, che dimostra di essere ancora in grado di accogliere fauna selvatica.

(foto: l’esemplare fotografato nell’abitato di Saronno)

25032025