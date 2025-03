Cogliate

COGLIATE – Dopo il maltempo del weekend, è stata rinviata a oggi – martedì 25 marzo – la solenne processione con la statua della Beatissima Vergine Maria, inizialmente prevista per domenica 23 marzo. La celebrazione avrà inizio alle 20.30 con partenza da piazza della Chiesa.

L’iniziativa si tiene in occasione della festa del Santuario della Madonna di San Damiano e celebra i 30 anni della statua, che nei giorni scorsi è stata ospitata nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. Il percorso della processione attraverserà via Iv novembre e via Dante, fino al Santuario, dove si concluderà con la benedizione finale. Il comitato organizzatore invita i cittadini ad addobbare cancelli, ingressi e balconi lungo il tragitto, esponendo i decori distribuiti, che andranno poi restituiti agli incaricati.

Un momento di preghiera collettiva, con un pensiero particolare rivolto ai malati e ai più giovani con le loro famiglie.

(foto archivio)

25032025