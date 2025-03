Lombardia

MILANO – Si sono aperti ieri i termini sulla piattaforma ‘Bandi e Servizi’ di Regione Lombardia per presentare la rendicontazione relativa alle spese sostenute da cittadini e aziende in seguito al maltempo del mese di luglio 2023. Cittadini e imprese potranno così completare l’iter avviato con la segnalazione dei danni e la richiesta di contributi. Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

“Lo stanziamento totale – ha affermato l’assessore La Russa – supera i 33 milioni di euro di risorse statali. Sono 5.419 i soggetti interessati suddivisi in 347 comuni sparsi su tutte le province lombarde. Si tratta, nello specifico, di 4.742 richieste di contributi di immediato sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione era stata compromessa dal punto di vista funzionale e di 677 richieste pervenute dalle aziende che, a causa degli eventi calamitosi, avevano dovuto interrompere l’attività”.

Nel mese di luglio 2023 il territorio della Lombardia è stato interessato da eventi meteorologici caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, che hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni di servizi essenziali, nonché danni a edifici pubblici e privati e alle attività produttive.

A seguito della richiesta della Regione Lombardia, il Governo ha riconosciuto lo stato di emergenza.

È stato quindi possibile per i privati cittadini e per i legali rappresentanti delle aziende che avevano subito danni a seguito del maltempo, segnalare i propri fabbisogni e presentare domanda di contributo attraverso la piattaforma di Regione Lombardia ‘Bandi on Line’.

Da oggi potranno accedere al caricamento dei documenti delle spese sostenute sulla piattaforma soltanto coloro che, in fase di ricognizione, hanno già inoltrato le richieste di contributo di immediato sostegno e di immediata ripresa.

“Ringrazio i tecnici della Protezione civile regionale, degli Uffici Territoriali Regionali (Utr) e dei vari Comuni – ha concluso – che stanno lavorando con grande impegno per portare a termine positivamente l’iter amministrativo”.

35032025