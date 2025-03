Politica

SARONNO – “Ho letto con attenzione la nota programmatica di Obiettivo Saronno, con l’attenzione dovuta a chiunque si impegni per la città. Addentrandomi nella lettura ho avuto però una sensazione di familiarità, e più leggevo più la sensazione aumentava. Incredula sono andata a controllare la programmazione dell’assessorato alla Cultura e al Marketing territoriale approvato dalla Giunta, presentato in consiglio comunale e finanziato attraverso l’approvazione del bilancio da parte della Commissaria prefettizia: in gran parte i due documenti si sovrappongono”

Inizia così la nota di Laura Succi, ex assessore alla Cultura, in merito alla nota condivisa ieri da Obiettivo Saronno sul tema eventi e marketing.

“Mi lusinga che il piano abbia suscitato anche l’interesse di Obiettivo Saronno, tanto da desiderare di farlo proprio, avrei preferito però che fossero evitate delle inesattezze. Faccio degli esempi: parlare di una diminuzione del numero degli eventi è veramente falso, si può discutere delle scelte, è legittimo, ma il numero di eventi proposto dall’Amministrazione uscente ha superato di gran lunga i precedenti.

Gli eventi all’aperto ipotizzati da qui in avanti potranno usufruire degli spazi appositamente riadattati da questa amministrazione proprio allo scopo, come si è visto con il video mapping in piazza Libertà, il carnevale, con i numerosi eventi in piazza Amendola e si vedrà con quanto si è preparato per il parco del Seminario quasi terminato.

Nel piano, che invito tutti a rileggere, si parla tra le molte altre cose, di finanziamento di un branding per la città, di assunzione di personale per la comunicazione, di strutturazione di un info-point per i pellegrini.

Gli stessi criteri citati da Obiettivo Saronno di riconoscibilità e ricorrenza degli eventi sono stati posti in primo piano dal primo anno nella programmazione dell’Assessorato e sono stati perseguiti fin dall’inizio del mandato.

Per criticare una programmazione culturale è necessario conoscerla e viverla: dopo le entusiastiche partecipazioni dei consiglieri di Obiettivo Saronno ai primi eventi, per cui ebbi i loro complimenti, non ho più avuto modo di incontrarli in nessuna manifestazione delle tante che abbiamo proposto.

Si può fare sempre più e meglio e mi piace dare atto a tutti dell’impegno nel proporre il miglioramento della città, credo però sia doverosa l’attenzione alla verità e il riconoscimento di quanto fatto da altri.

