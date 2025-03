news

Ethereum attraversa un momento complesso, con il prezzo stabilmente attorno ai 2.000 dollari, senza mostrare particolari segnali di forza. La debolezza cronica di Ethereum, in particolare rispetto a Bitcoin, è un fenomeno che persiste da tempo e alimenta discussioni all’interno delle community.

Ethereum ha davvero perso il proprio appeal sul mercato? Tra meme coin speculative e nuovi layer 1 emergenti, sembra che molte alternative riescano ad attirare maggiore attenzione.

Tuttavia, se da una parte si registrano circa due settimane consecutive di deflussi di capitali dagli ETF su Ethereum, dall’altra emergono anche segnali positivi. Uno su tutti è l’aumento costante dello staking di Ethereum, che dimostra un interesse persistente da parte degli investitori. Ma allora perché i capitali continuano a defluire?

Una chiave di lettura interessante si può ottenere confrontando l’acquisto diretto del token finalizzato allo staking con l’acquisto tramite ETF. Gli ETF, infatti, non consentono agli investitori di mettere in staking i token, riducendo così il potenziale rendimento dell’investimento rispetto all’acquisto diretto. D’altro canto, per gli investitori istituzionali o per chi investe tramite banche, acquistare direttamente il token non è sempre possibile, rappresentando un limite significativo.

Se anche chi acquista ETH tramite ETF potesse accedere allo staking e ai rendimenti passivi, l’investimento diventerebbe immediatamente più interessante. Stabilire quanto questo influirebbe rispetto agli attuali livelli è difficile, ma è evidente che una tale possibilità potrebbe cambiare radicalmente la percezione degli investitori.

Lo staking è attualmente uno dei principali fattori di attrattiva per Ethereum, soprattutto alla luce delle prestazioni piuttosto deludenti del prezzo. Per questo motivo, la decisione di 21Share (emittente di un ETF su Ethereum) di presentare una richiesta per poter mettere in staking gli ETH detenuti dall’ETF e condividere i profitti con i clienti potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo.

Non è ancora chiaro se, e quando, questa proposta sarà approvata, ma l’ottimismo nel settore è elevato. Un’approvazione potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, con probabili effetti positivi sul prezzo di Ethereum.

Solana (SOLX) si rilancia con Solaxy?

Da una chain in difficoltà all’altra, occorre considerare anche la situazione di Solana, attualmente interessata da un profondo ritracciamento alimentato dalla sfiducia nell’ecosistema. L’ascesa e il successivo crollo di molte meme coin sviluppate su questa chain hanno evidenziato recentemente quanto il prezzo di SOL fosse sostenuto da progetti privi di un valore reale. La loro perdita di appeal mostra che, pur avendo fondamenta solide, l’ecosistema di Solana non è ancora così strutturato e rilevante come appariva.

Per questo motivo, Solana deve impegnarsi per ampliare rapidamente il proprio ecosistema e riconquistare la fiducia e l’interesse degli investitori, che oggi sembrano orientarsi altrove.

Tuttavia, un nuovo progetto potrebbe ora contribuire a invertire il trend attuale: si tratta di Solaxy (SOLX), il primo layer 2 di Solana. Questa chain alternativa amplierà l’ecosistema e le sue funzionalità, introducendo innovazioni potenzialmente decisive sia nel breve che nel lungo termine.

Grazie al valore che Solaxy potrà generare all’interno dell’ecosistema, è plausibile che gli investitori tornino a valutare Solana per il suo potenziale tecnico, lasciandosi alle spalle l’immagine legata alle meme coin.

In questo contesto, Solaxy si trova al centro dell’attenzione, consapevole del peso e delle opportunità che comporta questo ruolo. Essendo il primo layer 2 di Solana, le sue prospettive di mercato sono significative e potrebbe facilmente assumere un ruolo centrale nell’evoluzione dell’ecosistema stesso.

A conferma dell’interesse suscitato, la prevendita di Solaxy ha già raccolto oltre 27,6 milioni di dollari, una cifra decisamente alta per una prevendita di crypto.

Attualmente, il token SOLX è acquistabile sul sito ufficiale di Solaxy, al prezzo iniziale di 0,001672 dollari, una valutazione particolarmente interessante in vista del potenziale enorme di crescita di questo promettente progetto.

