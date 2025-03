GERENZANO – L’altro ieri, in occasione dell’importante traguardo dei 100 anni, il sindaco Stefania Castagnoli e gli assessori Monica Mariotti e Matteo Albani hanno avuto il piacere di consegnarle personalmente a Rosa Monza una targa a nome dell’intera comunità, come segno di affetto e riconoscenza per il suo lungo percorso di vita.