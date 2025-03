SARONNO – Sulle orme del beato Carlo Acutis e per un momento di preghiera davanti alla sua reliquia, lo scorso martedì 18 marzo, il Santuario ha accolto 160 sedicenni di Milano e di Saronno. Si tratta dei giovani studenti delle classi seconde dell’istituto delle Orsoline di Saronno e dei coetanei dell’istituto delle Orsoline di Milano.

La visita al santuario di Saronno, quest’anno chiesa Giubilare, è stata scelta dalle dirigenze per vivere un’esperienza significativa e formativa per la propria crescita personale: “In particolare, sull’esempio di Carlo Acutis, si sono confrontati su come nella loro vita possono essere strumento di bene per gli altri”, così hanno commentato le scuole su Facebook.