Comasco

ROVELLO PORRO – Un viaggio indietro nel tempo tra sbandieratori, musiche d’epoca e spettacoli dal fascino antico; è pronto il programma dell’evento in calendario il mese prossimo. Domenica 6 aprile il centro del paese si trasformerà in un borgo medievale grazie alla manifestazione “Rovello medievale”, una giornata ricca di eventi per tutte le età.

Si comincia alle 10.45 con la sfilata medievale per le vie del paese, animata dal gruppo Legnanum Medievalis e dagli sbandieratori e musici di Fenegrò, che daranno vita a un corteo colorato e suggestivo. Alle 11.30, spazio a un’esibizione di sbandieratori, che incanteranno il pubblico con le loro coreografie spettacolari.

A mezzogiorno, pausa pranzo con l’apertura della cucina che proporrà un menù dedicato alle famiglie, offrendo ristoro ai partecipanti prima delle attività pomeridiane.

Nel pomeriggio, dalle 17, il cuore dell’evento sarà l’accampamento medievale, con attività rivolte a famiglie, adulti e bambini. A seguire, uno spettacolo con giocolieri e mangiafuoco, che porterà in scena incredibili esibizioni ispirate all’epoca medievale. La giornata si concluderà alle 18 con la Baby Dance, un momento di divertimento dedicato ai più piccoli, animato dal team di Happy Fitness.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e vivere un’esperienza dal sapore antico nel cuore di Rovello Porro.

(foto archivio)

25032025