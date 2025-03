CARONNO PERTUSELLA – Lutto a Caronno Pertusella per la scomparsa di Angela Vismara: 91 anni, era la storica edicolante di corso della Vittoria. Il funerale si è tenuto nei giorni scorsi alla chiesa di Santa Margherita mentre la camera ardente era stata allestita dalla Rsa Corte Cova a Pertusella.

Sino agli anni novanta era stata al timone della sua attività, posta in un luogo di forte passaggio: la conoscevano davvero tutti.

(foto: Angela Vismara, la storica edicolante di Caronno Pertusella. In paese la conoscevano tutti, per la sua attività che era posta lungo il sempre trafficato corso della Vittoria e che aveva gestito per moltissimi anni. Angela era dunque un volto notissimo per tanti concittadini caronnesi e non solo)