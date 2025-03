Città

SARONNO – Un momento di solidarietà e riflessione è in programma questa sera, martedì 25 marzo, a partire dalle 20 davanti al Cinema Prealpi, dove si svolgerà un flash mob in sostegno di Basel Adra, regista palestinese del film No Other Land, arrestato ieri dall’esercito israeliano e liberato poche ore fa.

L’iniziativa, organizzata da attivisti e sostenitori locali, precede la proiezione del documentario alle 20.45, con ingresso a 5 euro. L’evento è promosso in collaborazione con Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con il patrocinio della Città di Saronno.

No Other Land, vincitore nel 2024 del premio come Miglior Documentario Europeo agli European Film Awards e presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, racconta – con uno stile diretto e incisivo – gli espropri forzati delle case e dei terreni dei palestinesi nella zona di Masafer Yatta, in Cisgiordania.

Al termine della proiezione, è previsto un intervento da parte di un volontario di Operazione Colomba, che offrirà un aggiornamento diretto dai luoghi raccontati nel film. La serata si annuncia come un’occasione importante per ascoltare testimonianze e approfondire una realtà spesso poco visibile.

“Vi aspettiamo numerosi”, è l’invito degli organizzatori, che auspicano una partecipazione ampia e consapevole da parte della cittadinanza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti