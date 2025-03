SOLARO – Un camioncino ribaltato in mezzo alla strada e un’auto in fuga: è questo l’insolito scenario che si sono trovati davanti passanti e automobilisti ieri sera, lunedì 24 marzo, intorno a mezzanotte, sull’ultima rotonda della Saronno-Monza prima del confine tra Solaro e la città degli amaretti.

Poco prima, alla rotonda tra via per Cascina Emanuela, via Varese di Solaro e la statale 527, si è verificato un impatto tra un’auto e un camioncino. Quest’ultimo si è ribaltato, finendo appoggiato su un fianco in mezzo alla carreggiata.

I testimoni hanno raccontato di un’auto che procedeva in una direzione non consentita e con una notevole accelerazione. L’impatto del mezzo sull’asfalto ha attirato l’attenzione degli avventori di un locale vicino alla rotonda che si sono precipitati fuori. Hanno visto il conducente uscire da solo dal mezzo e hanno dato l’allarme.

L’altra vettura coinvolta si è fermata lungo via per Saronno, poco prima della salita.

Sul posto sono intervenute due ambulanze: una della Croce Rossa di Saronno, che ha soccorso il conducente dell’auto e lo ha portato all’ospedale di Saronno intorno all’1,22; l’altra della Croce Azzurra di Caronno, che si è occupata del conducente del camioncino, il quale ha preferito non recarsi in ospedale. Era provato dall’accaduto ma senza gravi conseguenze.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato con i soccorritori per estrarre il ferito dall’auto e hanno provveduto a liberare la sede stradale dal mezzo ribaltato.

I carabinieri di Rho hanno rilevato l’incidente, raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte e dei presenti. Hanno inoltre deviato il traffico, vista l’impossibilità di accedere alla Saronno-Monza dalla rotonda in direzione Solaro durante le operazioni di soccorso.

