Cronaca

SARONNO – L’allarme dei familiari, il tempestivo intervento di vigili del fuoco e polizia locale e quindi la drammatica scoperta. Oggi pomeriggio il corpo senza vita di un 68enne è stato trovato all’interno della sua abitazione.

Tutto è iniziato con una chiamata dei familiari che non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo che non dava notizie di sè hanno dato l’allarme. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi martedì 25 marzo, quando vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti sul posto al confine tra Saronno e Solaro.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno si sono introdotti all’interno dell’abitazione passando da una finestra, dal momento che nessuno rispondeva al campanello. Una volta entrati, hanno trovato il corpo dell’uomo ormai privo di vita. Sul posto erano presenti anche più pattuglie della polizia locale, che ha immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una morte per cause naturali, anche se saranno gli esiti delle verifiche in corso a confermare l’ipotesi. L’uomo viveva solo ed era seguito dai servizi comunali.

