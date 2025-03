Cronaca

SARONNO – Soltanto pochi mesi fa erano stati piantati in via Milano i tre platani oggetto di vandalismo nel fine settimana. L’Amministrazione comunale aveva messo a dimora lungo via Milano un filare di nuovi alberi resistenti al cancro colorato, al fine di garantire un’importante presenza arborea duratura all’interno delle aiuole che percorrono la strada che costeggia il cimitero.

Purtroppo tre di queste nuove pianticelle sono state divelte, spezzate e quindi uccise e la loro sostituzione non sarà immediata, vista la difficoltà di reperimento di questa particolare specie resistente alla malattia.

Indagini in corso

Gli uffici comunali stanno provvedendo a verificare se qualcuna delle telecamere presenti sull’area possa dare indicazioni dei responsabili: il commissario straordinario Antonella Scolamiero non ha esitato a condannare e stigmatizzare quanto accaduto, un atto di vandalismo dannoso all’ambiente e alla comunità.

(foto: una delle pianticelle che sono state prese di mira dai vandali che hanno agito di notte)

25032025