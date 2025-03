Altre news

SARONNO – Giornata di tempo stabile e soleggiato a Saronno, martedì 25 marzo, secondo le previsioni di 3B Meteo. I cieli restano sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata e non sono attese precipitazioni. Le temperature oscillano tra i 5°C di minima e i 19°C di massima, mentre lo zero termico si mantiene attorno ai 2013 metri. I venti sono deboli e soffiano da Nord al mattino, per poi girare da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Secondo le previsioni di 3B meteo, su tutta la Lombardia prevale l’alta pressione, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrebbe arrivare in serata, ma senza conseguenze significative. Nelle zone alpine orientali non si escludono deboli piogge nelle ore centrali.

Nel tradatese la situazione resta simile: cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, temperature comprese tra 5°C e 19°C, venti deboli variabili e nessun rischio di pioggia.

Nella zona delle Groane, in particolare a Lazzate, il tempo si mantiene buono anche per mercoledì 26 marzo, con qualche nuvola in più nel pomeriggio-sera. Le temperature minime si alzano leggermente (8°C) mentre le massime restano stabili (19°C). Venti deboli al mattino e moderati da Sud nel pomeriggio, senza allerte in corso.

