La Federazione Italiana Basket-Ball nasce a Roma nel 1921, nel 1925 la denominazione cambia in “Federazione Italiana Palla al Cesto”, ribattezzata nel 1930 “Federazione Italiana Palla al Canestro” (poi contratto in Pallacanestro). Nel 1936 la nazionale maschile disputa il torneo ai Giochi Olimpici di Berlino (prima volta del basket alle Olimpiadi, classificandosi settima su ventuno partecipanti), nel 1937 ha inizio il primo campionato di serie A a girone unico (dieci squadre iscritte).

Sfogliando i quotidiani dell’epoca, si trovano i segni, con ogni probabilità, dell’arrivo della “palla al canestro” nella nostra città, prima della fondazione della benemerita “Robur Basket Saronno” nel 1955.

“Auspice” (come si sarebbe detto all’epoca, quando c’era lui) la “Gioventù Italiana del Littorio” (G.I.L.), fondata nel 1937, si tentano i primi esperimenti del gioco inventato da James Naismith qualche decennio prima.

Siamo alla metà di novembre del 1938: “In vista del campionato provinciale di pallacanestro per avanguardisti moschettieri [età 14-16 anni] che indetto dal Comando Federale avrà inizio col giorno 20 corr., l’ufficio sportivo della GIL ha provveduto alla costituzione di una squadra che malgrado il periodo troppo breve di tempo per poter raggiungere un soddisfacente grado di preparazione, difenderà con la consueta agonistica volontà i colori saronnesi” E ancora: “Sotto la guida dell’istruttore Roveri continuano alacremente nella grande palestra della società Unione e Forza [il “Polverone” di Via Solferino, oggi demolito] della nostra città gli allenamenti della squadra di pallacanestro […]. Malgrado il tempo relativamente breve di preparazione, gli atleti hanno compiuto dei progressi abbastanza soddisfacenti e tali da lasciar prevedere in un buon piazzamento della squadra […]”.

L’esordio in campionato è programmato per domenica 11 dicembre 1938, alle ore 14.30 tra le “mura amiche” si sfida la squadra del Comando Comunale GIL di Cassano Magnago: “Il pubblico avrà libero ingresso per assistere al combattutissimo incontro. La squadra saronnese giocherà nella seguente formazione: Piacentini Lino, Colombo Lino, Rovelli Felice, Castelli Walter, Rovelli Giuseppe. Riserve: Nepgen Carlo e Seregni Renato”. Il pubblico, “accorso numeroso”, assiste alla sconfitta dei “bianchi” locali, che si riscattano nel turno successivo battendo, sempre in casa, la formazione della GIL di Busto Arsizio con il punteggio di 24 a 5.

Mercoledì 8 marzo 1939, amichevole contro la squadra del Dopolavoro Agusta di Samarate, vittoria degli avanguardisti saronnesi per 26 a 16, in campo Felice Rovelli, Castelli, Piacentini, Proverbio e Beretta (poi sostituito da Zaffaroni).

Nel mese di giugno ha inizio il nuovo campionato provinciale: “Sconfitti nella partita disputatasi domenica a Varese, i saronnesi cercheranno domani di superare i fortissimi avversari [GIL Varese] con una partita che si annuncia sin d’ora brillante e ricca di spunti interessanti”. Troppo forti però i varesini (tra i quali spicca per bravura -17 punti segnati- il giovane Sergio Brusa Pasquè, tra i fondatori della “Pallacanestro Varese” nel 1945), che si impongono per 46 a 14, i “prodi” saronnesi scendono in campo con questi effettivi: Beretta, Colombo, Mantegazza, Rovelli G., Rovelli F., Zaffaroni e Nepgen.

Altre tracce di basket saronnese nel 1940: alla fine di febbraio sconfitta in trasferta contro la GIL Busto, “E’ necessario che la squadra della GIL di Saronno curi maggiormente l’allenamento settimanale e soprattutto scenda in campo animata da maggior spirito combattivo”.

E le ragazze? Non stanno a guardare (letteralmente), ma si cimentano anche loro con una palla che forse non è ancora “a spicchi”: “Presso la palestra del Dopolavoro Isotta Fraschini si è svolta la partita di pallacanestro tra le squadre Dop. Isotta Fraschini di Saronno e Dop. Avio Macchi di Varese, per il trofeo “Bruno Mussolini”.

Benché l’Isotta Fraschini sia scesa in lizza con una squadra in cui erano stati innestati all’ultimo momento elementi nuovi, ha dominato quasi l’intera partita ed ha dovuto cedere per un piccolo scarto di canestri all’ospite (16 a 13) più per sfortuna che per cattivo gioco. L’arbitraggio è stato poco soddisfacente. Questo risultato non ha scoraggiato le atlete dell’Isotta, che anzi si preparano con maggior lena per domenica prossima a Varese”. Ecco i cognomi delle “nostre pioniere”: Scandolara, Gavino, Trezzi, Vizioli, Covino, Zappa, Frigerio, Lucini. È il mese di ottobre del 1942, le sorti del conflitto mondiale stanno volgendo al peggio per l’Italia fascista e la Germania nazista. Poi arrivano la Resistenza, la Liberazione, la Ricostruzione. Grazie ai soldati americani e alle esperienze nei campi di prigionia alleati, gli italiani imparano un nuovo modo di giocare a basket.

Alessandro Merlotti

