CESANO MADERNO – Prenderanno il via nel prossimo mese di aprile i lavori di riqualificazione della scuola Salvo D’Acquisto. Gli interventi, per un importo complessivo di oltre sei milioni di euro, riguarderanno la messa in sicurezza dell’edificio, l’efficientamento energetico, l’accessibilità ed il restyling esterno. I lavori, che consentiranno di creare un ambiente scolastico sicuro, confortevole, sostenibile ed esteticamente rinnovato, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, dall’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso, dall’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi, dal progettista Fabrizio Vismara, dal direttore dei lavori Paolo Perrotta e dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Paola Ripamonti.

Nell’ottica di un edificio moderno, verranno effettuati lavori per il miglioramento antisismico, l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi, l’adeguamento dell’impianto antincendio alle normative vigenti per garantire la massima sicurezza, l’eliminazione di qualsiasi vincolo architettonico per agevolare la fruizione dei locali da parte delle persone con disabilità, il miglioramento estetico del plesso scolastico e del quartiere: per una sostanziale riqualificazione strutturale ed energetica del complesso sarà prevista una revisione degli accessi per persone con disabilità attraverso la realizzazione di una rampa disabili sull’ingresso principale di via Duca D’Aosta.

Un aspetto molto importante è quello relativo al restyling delle facciate, frutto di un percorso condiviso con gli studenti della Scuola.

Gli interventi sull’esterno dell’edificio scaturiscono, infatti, da un concorso, organizzato dalle insegnanti, che ha permesso di selezionare le idee più diffuse tra gli alunni. La creatività dei bambini e dei ragazzi si è concentrata sull’uso del colore ed il suo stretto legame con il logo della scuola Salvo D’Acquisto. Tutto questo è stato tradotto nel disegno delle facciate: i colori primari giallo rosso e blu, caratteristici del logo della scuola, identificano anche i diversi volumi attraverso gli imbotti delle finestre in lamiera preverniciata e attraverso inserti in lamiera microforata applicata. Lungo le facciate di via Ada Negri e della strada pedonale via Conciliazione, tre linee

colorate tracceranno curve che intrecciandosi tra di loro doneranno dinamicità. Sulla via pedonale, oltretutto, il basamento del “corpo B” sarà lasciato libero per attività promosse dal Comune di Cesano Maderno, per le applicazioni di pannelli o la creazione di murales a tema.

I lavori prenderanno il via ad aprile e si concluderanno entro il 2026 secondo diverse fasi di realizzazione che tengono conto anche e soprattutto della lunga pausa estiva, periodo in cui saranno concentrati gli interventi più invasivi: i lavori non comporteranno la sospensione delle lezioni o lo spostamento delle classi in altre strutture.

A seguito dei lavori di ristrutturazione della Scuola Salvo d’Acquisto, che riguarderanno anche l’Aula Consiliare, dal prossimo mese di aprile il Consiglio Comunale si riunirà presso l’Oasi Lipu. Al termine dei lavori l’Aula Consiliare, nonché Aula Magna della Scuola, vedrà completamente rinnovata la propria veste: sarà realizzato uno spazio polivalente, con la possibilità di cambiarne la configurazione a seconda dell’utilizzo, mediante l’uso di tavoli pieghevoli su ruote e sedie impilabili ed una impiantistica wifi. La nuova sala sarà un ambiente flessibile, capace di adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo e fruibile anche da utenti diversi. Verranno migliorate le dotazioni tecnologiche con sistemi audio/video di ultima generazione, ed il sistema microfonico prevede la possibilità di votazione digitale e verrà installato un nuovo sistema di proiezione.

Così come già comunicato dal Sindaco alla città, la nuova Aula sarà intitolata a Luca Attanasio, il giovane Ambasciatore ucciso in un agguato il 22 febbraio del 2021 in Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.



Il sindaco Gianpiero Bocca: “Sono lavori attesi dalla comunità scolastica e dalla cittadinanza, su cui l’Amministrazione Comunale ha investito importanti risorse economiche ed umane nella consapevolezza che la sicurezza, il decoro e l’ammodernamento delle strutture scolastiche rappresentino una priorità indifferibile nella pianificazione e nelle scelte amministrative. Consegneremo agli studenti una struttura moderna, sostenibile ed esteticamente più bella: proprio sul nuovo aspetto esterno che avrà la scuola, siamo orgogliosi di poter “inaugurare” un processo virtuoso che nasce dal concorso di idee con il quale gli studenti del plesso hanno ideato e scelto la “facciata” che verrà. Una menzione particolare merita la parte relativa ai lavori di riqualificazione dell’Aula Magna, nonché aula del Consiglio Comunale, che consentirà all’Istituzione rappresentativa della collettività locale di

disporre una struttura tecnologica e funzionale. L’aula sarà anche polivalente e adattabile a differenti utilizzi, oltre che a disposizione della comunità scolastica per le proprie esigenze didattiche”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso ha ribadito “mai come in questi anni si è investito sul patrimonio scolastico comunale. Questo intervento di oltre sei milioni si colloca in quadro d’insieme che ci ha visto intervenire nel corso di questi quasi tre anni su gran parte dei plessi scolastici andando a risolvere problematiche che si manifestavano da diverso tempo e andando a migliorare la qualità e gli spazi a disposizione dei nostri studenti. Nel pianificare questo intervento si è scelto di raggruppare i diversi lotti per consentire una migliore ottimizzazione dei tempi, evitare ogni possibile intralcio con le attività scolastiche e procedere ad una sostanziale riqualificazione strutturale del complesso che migliorerà le prestazioni energetiche, eliminerà qualsiasi forma di barriera architettonica e migliorerà sia la sicurezza dell’edificio che la sua qualità estetica.”

L’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi ha spiegato che “la riqualificazione di una delle scuole storiche della città consente di consegnare alla Dirigenza, al corpo insegnanti e soprattutto ai numerosi alunni che la frequentano, una sede moderna nella quale crescere, formarsi ed imparare, costruendo le basi per il loro futuro. Sono particolarmente soddisfatta della progettualità condivisa con gli studenti, che sono la vera “anima” dell’Istituto e che si sono sentiti parte di un progetto condiviso che ora vedono realizzarsi”.