SARONNO – Questa mattina, alla presenza del vice commissario Federica Crupi, dellasSindaca del Comune di Solaro Nilde Moretti e della presidente di Achab Group (la società che gestisce l’app Ecoattivi) Barbara Buffo, si sono svolte le premiazioni dei vincitori del concorso abbinato all’ App ecoattivi nell’ambito del progetto della Ciclometropolitana del Saronnese, sostenuto dal Ministero dell’Ambiente.

Il Comune di Saronno (capofila) e altri 10 Comuni (Caronno Pertusella Delibera, Ceriano

Laghetto, Cislago, Gerenzano, Origgio, Rovellasca, Solaro, Rovello, Turate, Uboldo) tra il

2018 e il 2020 hanno aderito al programma ministeriale “Programma sperimentale

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, che ha coinvolto anche il

Parco del Lura e, in qualità di partner privati, l’Ordine degli architetti di Varese, Fla

Fondazione Lombardia per l’ambiente, E-Vai Srl Fnm group (ex Trenord- Fn Mobilità

sostenibile). Il programma ha co-finanziato il progetto denominato “Ciclometropolitana saronnese” per promuovere azioni sulle infrastrutture (implementazione di percorsi pedonali e percorsi ciclopedonali) e di promozione della mobilità sostenibile tout court (carsharing, car-pooling).

Proprio quest’ultimo aspetto dell’intervento è ruotato intorno all’attivazione dell’App

Ecoattivi, legata al portale dell’intermodalità www.iocisto-cms.it. I cittadini, attraverso l’uso dell’App Ecoattivi, hanno potuto raccogliere punti attraverso comportamenti virtuosi: percorrere a piedi o in bicicletta i tratti di infrastrutture che sono stati realizzati con il finanziamento ministeriale nei Comuni co-finanziatori, partecipare all’educazione ambientale fornita dai quiz, praticare il Bike to work (andare al lavoro in bicicletta), partecipare alle attività di formazione sulla mobilità sostenibile a cura dell’Ordine degli Architetti di Varese, utilizzare il pedibus (laddove attivo), aderire alle uscite didattiche (rivolto alle scuole superiori). A fronte dei punti accumulati sono stati estratti a sorte venti vincitori di un buono valido per ritirare il premio in palio (una bicicletta, un casco per bici e un kit di riparazione): 11 di Saronno, 2 di Solaro, 2 di Caronno Pertusella, 2 di Ceriano Laghetto, 2 di Turate e 1 di Cislago. Nella mattinata del 26 marzo è stato consegnato il buono a coloro che hanno potuto prendere parte all’appuntamento di chiusura del concorso.

26032025