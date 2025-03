Saronnese

CISLAGO – Domenica 27 aprile, in occasione della manifestazione festa patronale di Sant’Abbondanzio, è prevista la partecipazione di molti e vari artisti di strada per le vie della città. Sono attesi giocolieri, cantastorie, clowns, mimi, musicisti e teatranti, ma anche espressioni artistiche dei mestieri, come caricaturisti, ritrattisti, fumettisti, giovani talenti e chiunque esprima le proprie abilità attraverso arti, mestieri o laboratori di creatività.

Un’occasione per mostrare le proprie abilità, portando arte, creatività e colori nel centro di Cislago. L’iniziativa, proposta dal comune di Cislago, vede artisti di strada, studenti, giovani e tutti gli appassionati di arti manuali e creative – dal disegno alla sartoria, dalla scultura alla calligrafia, dal design alla lavorazione di materiali – a partecipare come espositori o protagonisti di momenti artistici creativi.

Per aderire, è necessario inviare il modulo di partecipazione pubblicato al link all’indirizzo email [email protected] entro il 12 aprile.

Per la stessa occasione, il comune ha organizzato anche il contest artistico Cislago Art , che vedrà coinvolti circa 80 artisti, invitati ad esporre le proprie opere durante la festa patronale.

(foto archivio: un momento della festa patronale degli anni scorsi)