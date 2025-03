Groane

LAZZATE – La Polizia locale di Lazzate ha identificato e denunciato il responsabile dell’abbandono di un cumulo di rifiuti di vario genere nella campagna in zona boschi del Battù.

C’era dalla plastica alla gomma, dai metalli al legno al cartongesso. Gli agenti del comando di Polizia locale di Lazzate sono intervenuti sul posto, avviando subito una indagine mirata alla ricerca di indizi che potessero consentire di risalire al proprietario dei rifiuti, per poi incrociare i dati con i movimenti registrati dalle telecamere. Attraverso una serie di riscontri, si è scoperto che un’azienda di Milano aveva commissionato un lavoro di sgombero ad una società di servizi con sede nel comasco, che anzichè utilizzare le procedure di legge per il corretto smaltimento ha preferito abbandonare il tutto nell’area del Battù. L’autore dello scarico è stato in tempi brevissimi identificato dalla Polizia Locale, e in virtù delle nuove norme in materia di abbandono di rifiuti riferibili ad attività imprenditoriale, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Monza: l’uomo rischia l’arresto da 3 mesi a 1 anno e un’ammenda a 2600 a 26.000 euro.

“Per prima cosa – dice il sindaco Andrea Monti – voglio complimentarmi con il comandante della Polizia Locale, Lorenzo Borroni e i suoi agenti, che hanno concluso con successo e in tempi rapidi le indagini finalizzate a individuare il responsabile di questo scempio. Mi auguro che ora la Procura proceda con la dovuta severità nel perseguire questo reato odioso che provoca danni ambientali ed economici e che è spesso perpetrato da imprese guidate da soggetti senza scrupoli che operano nell’illegalità. Sappiano questi e chi si affida a loro, che a Lazzate non c’è alcuna tolleranza per queste azioni sconsiderate e abbiamo mezzi e determinazione per riuscire a identificare i responsabili”.

“Abbiamo assistito – aggiunge il comandante Lorenzo Borroni- all’ennesimo episodio di inciviltà e scarsissima attenzione all’ambiente, aggravato dal fatto che chi ha realizzato questo abbandono è un professionista dello smaltimento e quindi, oltre che rispettare le procedure di legge, dovrebbe avere a cuore la salute del nostro ecosistema, sempre più delicato. L’attenzione della Polizia Locale di Lazzate sul tema è e rimarrà sempre alta, auspicando che episodi del genere possano servire per far riflettere sull’importanza del rispetto delle regole, da parte di tutti”.

