Cronaca

LAINATE – Una densa colonna di fumo nero, visibile anche da Saronno ha destato allarme nel primo pomeriggio di mercoledì 26 marzo a seguito di un’esplosione avvenuta all’interno dello stabilimento della storica azienda dolciaria Perfetti, nota per la produzione di caramelle e gomme da masticare.

L’esplosione si è verificata intorno alle 14 all’interno di un magazzino adibito allo stoccaggio di scarti di lavorazione. In pochi minuti, le fiamme hanno generato un incendio di vaste proporzioni, con una nube di fumo alta decine di metri, visibile a chilometri di distanza, dall’autostrada A8 fino a buona parte del Nord Milano.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato: sul posto sono giunti nove mezzi dai comandi di Milano e Saronno, affiancati dalle squadre Nbcr specializzate nella gestione di emergenze chimiche. A scopo precauzionale, sono stati evacuati tre edifici civili situati nelle immediate vicinanze dello stabilimento.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte né feriti. L’incendio è stato dichiarato sotto controllo intorno alle 15, ma le operazioni di bonifica e monitoraggio sono proseguite per accertare l’assenza di rischi per l’ambiente e la salute pubblica. Tutto il personale è stato fatto uscire dall’azienda.

