I numeri non sono solo digitali: sul territorio si è mosso un sistema capillare, con eventi diffusi da Varese a Busto Arsizio, da Gallarate a Saronno e Luino, grazie anche alla collaborazione dei Duc, dei comitati commercianti e delle Ascom territoriali.

Scuole protagoniste: creatività, innovazione e premi di valore

Straordinaria anche la risposta del mondo scolastico, con il concorso riservato agli studenti che ha visto la partecipazione di 42 progetti provenienti da tre istituti: Newton di Varese, Olga Fiorini di Busto Arsizio e Aslam di Samarate. La giuria, presieduta da Cristina Riganti, ha visto tra i membri anche Giulio Felloni (presidente nazionale di Federazione Moda Italia), Massimo Torti (segretario generale), Ottavio Missoni, German Picco e altri esponenti del settore.

I vincitori non si sono portati a casa solo un riconoscimento: i progetti selezionati sono stati realizzati da Luxuritina, sia fisicamente che in 3D grazie alla collaborazione con Futureclo. Per alcuni studenti, il premio si è tradotto anche in stage formativi presso brand di alto livello.

(in foto: premiazione primo premio concorso scuole; da sinistra, il presidente nazionale di Federmoda Giulio Felloni, la presidente provinciale di Federmoda Cristina Riganti, la studentessa vincitrice Claudia Lopez)

Il convegno: sostenibilità e futuro della moda

Altro momento centrale dei Fashion Days è stato il convegno “La cultura della sostenibilità nella moda”, svoltosi il 14 marzo al centro congressi Ville Ponti. A confrontarsi, oltre ai vertici istituzionali, anche nomi eccellenti del fashion system: Ottavio Missoni, Ezio Venditti (Boggi Milano), Tommaso Landi (Cp Company), moderati da Matteo Inzaghi (Rete55). Presenti anche Giulio Felloni, che ha portato la voce di Federazione Moda Italia anche nella tavola rotonda.