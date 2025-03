Città

SARONNO – Un cielo diviso tra luce e pioggia ha regalato uno spettacolo inaspettato nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 marzo, quando su Saronno si è formato un arcobaleno perfettamente visibile nonostante la pioggia battente. A documentare il fenomeno è stata una lettrice, che ci ha inviato una foto suggestiva scattata proprio durante il momento in cui sole e precipitazioni convivevano in un equilibrio raro ma tipico delle instabilità primaverili.

Il meteo ha dato un assaggio concreto della classica variabilità di stagione: alternanza di schiarite, rovesci improvvisi, e perfino qualche momento di quiete assolata che ha stupito chi si trovava all’aperto. In alcune zone, i contrasti sono stati talmente forti da generare fenomeni spettacolari come l’arcobaleno visibile da diversi quartieri cittadini.

Nel frattempo, a pochi chilometri di distanza, nel Comasco, il maltempo si è fatto sentire con maggiore intensità. A Binago, una violenta grandinata ha imbiancato strade e marciapiedi, creando qualche disagio alla circolazione e trasformando il paesaggio in un tappeto bianco simile a una nevicata. Episodi simili sono stati segnalati anche tra Malnate e Vedano Olona, dove la grandine ha sorpreso i residenti nel tardo pomeriggio.

Una giornata segnata quindi da forti contrasti meteorologici, che ricordano come la primavera possa sorprendere in ogni momento, passando in pochi minuti dal sereno a un acquazzone, e viceversa.

