Politica

ROMA – “Meloni può distogliere l’attenzione quanto vuole, ma l’economia reale italiana sprofonda. Il governo, che rivendica primati per ogni cosa, tace sull’unico primato che non avremmo voluto: l’Italia è maglia nera per i salari reali nel g20”. Lo dice la deputata Maria Chiara Gadda, vicecapogruppo di Italia Viva alla Camera.

“La propaganda di palazzo Chigi continua a martellare e a favoleggiare di ‘prime volte nella storia’, esaltandosi per il rimbalzino dell’ultimo anno, mentre la realtà è l’esatto opposto. Dopo quasi tre anni di governo – ricorda Gadda – il gigantesco problema salariale che colpisce questo paese, e in particolare il ceto medio, sempre meno medio e sempre più in difficoltà, non è stato nemmeno scalfito. Nelle iniziative governative c’è ben poco per la crescita, la produttività e il potere d’acquisto delle famiglie. Non lo dimostrano solo i numeri ma, soprattutto, i bilanci dei cittadini schiacciati da tasse alte, bollette e spese private per la salute”.