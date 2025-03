Città

SARONNO – Lunedì, 24 marzo, l’incontro con la Lega oggi, mercoledì 26 marzo, quello con Fratelli d’Italia. Rienzo Azzi prosegue il suo percorso verso l’ufficializzazione della candidatura a sindaco per il centrodestra unito.

Rimangono però alcuni nodi da sciogliere. Il primo riguarda Forza Italia Saronno, dove la scelta tra la candidatura dell’ex consigliere regionale e quella dell’ex assessore Mariassunta Miglino non è stata indolore ed è ancora da gestire. C’è chi annuncia imminenti e clamorosi passi indietro, preferendo restare fuori dalla corsa, e chi, come Rete popolare, ha avviato con entusiasmo la campagna elettorale per Azzi. Negli ultimi giorni si è parlato di un ventaglio di ipotesi: candidature civiche alternative, possibili spaccature, weekend al mare invece che alle urne, e anche – soprattutto nelle ultime ore – di un accordo con ingresso in giunta.

Mentre si cerca di ricucire le ferite in Forza Italia, prosegue il lavoro con gli alleati. Fedele alla volontà di presentare una candidatura di servizio, con “larga condivisione” e “unitarietà dei partiti di centrodestra”, Azzi ha avviato gli incontri con gli alleati: lunedì sera con la Lega, stasera con Fratelli d’Italia.

Uno degli ultimi ostacoli è il no da parte del partito di Giorgia Meloni al coinvolgimento diretto di Marta Gilli, ex presidente del consiglio comunale. Non si tratta di una questione personale, ma di una necessità politica: è ritenuta troppo legata alla precedente amministrazione per poter assumere incarichi come assessore o presidente del consiglio comunale, come ipotizzato negli ultimi giorni. Il problema non riguarda equilibri numerici, quanto la gestione della base e dei candidati consiglieri, alcuni dei quali potrebbero scegliere di fare un passo indietro in caso di una sua candidatura. Il no riguarderebbe quindi sia incarichi politici sia ruoli tecnici. Segnali di malumore per questa possibilità sono arrivati anche da diversi esponenti del resto della coalizione. Del resto già giorni scorsi è stato espresso un no anche alla candidatura di Pierluigi Gilli, per via del suo sostegno alla passata amministrazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti