SARONNO – Accesso diretto dalla strada e assenza di presidi fissi: la stazione ferroviaria di Saronno torna al centro del dibattito sulla sicurezza, sollevato dai consiglieri regionali del Partito Democratico Samuele Astuti e Gigi Ponti. Al centro delle critiche, la mancanza di interventi concreti da parte della giunta lombarda in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, nonostante l’importanza strategica dello scalo saronnese nella rete Trenord.

“La risposta della Regione alla nostra interrogazione è deludente – spiegano i consiglieri –. Per la stazione di Saronno non è previsto alcun tornello, mentre su Malpensa almeno si sta valutando. Anche Busto Arsizio Nord resta fuori da ogni intervento strutturale”.

Secondo Astuti e Ponti, le misure attualmente previste – come help point e telecamere – non sono sufficienti: “La Regione sostiene che i tornelli servano solo contro l’evasione tariffaria, ma non è vero. Alla stazione di Cadorna furono installati nel 2008 per motivi di sicurezza, dopo gli attentati di Londra e Madrid”.

I consiglieri dem insistono sulla necessità di tornelli anche a Saronno, proprio per la configurazione della stazione, con ingressi liberi dalla strada che espongono viaggiatori e personale a potenziali situazioni di rischio. “Il sistema aperto va superato: il DPR 753/80 impone ai concessionari di adottare misure concrete per la sicurezza. Chiediamo tornelli e almeno un presidio fisso nelle stazioni principali”.

Infine, un appello diretto alla giunta Fontana: “Bene che si valuti l’intervento a Malpensa, ma perché Saronno e Busto devono restare escluse? Il centrodestra smetta di parlare di sicurezza solo a parole e inizi a dimostrarlo con i fatti”.

