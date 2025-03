SARONNO โ€“ ๐—Ÿ๐—ฎ ๐—œ๐—ป๐—ผ๐˜ ๐—ง๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ผ softbll ha ufficializzato lโ€™ingaggio della lanciatrice tedescaย ๐—›๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ต ๐—›๐—ฒ๐—น๐—ฑ.

Classe 1993, atleta della Nazionale tedesca, best pitcher player delle finali e vincitrice della Bundesliga 2024 col Wesseling Vermins, vanta una lunghissima esperienza in pedana.

Hannah va a rinforzare il reparto lanciatrici saronnese, ed รจ pronta a debuttare sabato in campionato di serie A1, per la prima giornata le saronnese in casa sfideranno il Collecchio.ย Impegno da prendere con le molle per la compagine della cittร degli amaretti che trova una squadra emiliama che si annuncia piรน forte rispetto alla scorsa annata.

