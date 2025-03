Eventi

UBOLDO – Domenica 30 marzo 2025 si rinnova l’appuntamento con la Mezza dei Boschi, giunta alla sua 17esima edizione. La manifestazione podistica non competitiva a passo libero è organizzata dall’Atletica Libertas Uboldo, con il patrocinio e la compartecipazione del comune e il patrocinio del Parco dei Mughetti.

La corsa si distingue per un percorso interamente tracciato su strade di campagna e sentieri boschivi, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nella natura. L’evento rappresenta anche la prima prova del terzo circuito podistico dei Mughetti. Il ritrovo è previsto alle 8 a Cascina Leva, in via Cerro 251 (Uboldo), mentre la partenza avverrà alle 9.30. I partecipanti potranno scegliere tra quattro percorsi: uno di circa 20 km, uno di circa 10 km, uno di circa 5 km e uno di circa 2,5 km, quest’ultimo riservato ai ragazzi nati dopo il 2011 e valido per il Trofeo Nonno Claudio.

Le iscrizioni individuali potranno essere effettuate sabato 29 marzo dalle 9 alle 17, all’area sport in via Manzoni 143 a Uboldo e domenica 30 marzo, dalle 8 alle 9, direttamente in Cascina Leva. I gruppi potranno iscriversi entro venerdì 28 marzo inviando un’email all’indirizzo [email protected], specificando il nome del gruppo, i nominativi, l’anno di nascita, il percorso scelto e la taglia della maglia per ogni partecipante.

La quota di partecipazione è fissata a 10 euro, mentre per i nati dopo il 2011 l’iscrizione è gratuita. Ai primi 500 iscritti verranno consegnati una maglia tecnica personalizzata, un sacchetto gastronomico e una medaglia. Parte del ricavato sarà devoluto all’Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). Durante la giornata sarà attivo un servizio di ristorazione a cura di Cascina Leva.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Marco al numero 3334001440, Max al 3355648259 o Ercole al 3356384523, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]. Gli aggiornamenti e i moduli di iscrizione sono disponibili sulla pagina Facebook “Mezza dei Boschi“.

