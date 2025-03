Città

SARONNO – Un brindisi per inaugurare una nuova sede: domenica 30 marzo alle 18.30, Saronno Partenopea apre ufficialmente le porte della sua nuova sede al Centro Associazioni di via Parini 54. Un’occasione speciale per festeggiare un traguardo importante insieme a soci, amici, simpatizzanti e a tutti coloro che condividono la passione per il Napoli calcio.

L’appuntamento sarà un momento di incontro e di festa: ad accogliere i partecipanti ci sarà un aperitivo di benvenuto, in un clima conviviale e caloroso che da sempre contraddistingue l’associazione. L’ingresso è libero e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza, con l’augurio di vivere insieme una serata di condivisione, allegria e buonumore.

“Nuova sede, stessa passione” è lo slogan scelto per questa giornata simbolica che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per Saronno Partenopea, realtà attiva sul territorio e punto di riferimento per i tifosi del Napoli.

Per informazioni è possibile contattare il numero 375 6525470 o scrivere a [email protected]. L’associazione invita tutti a partecipare e a condividere l’invito: più siamo, più sarà bello festeggiare!

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti