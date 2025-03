Basket

SARONNO – In anticipo venerdì 28 marzo, l‘Az Pneumatica Robur Saronno ospiterà Monferrato Basket per la 34esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West della stagione 2024-2025. “Si va in campo alle 20.30 per strappare una vittoria contro una delle avversarie più quotate del torneo!” dicono i dirigenti roburini.

Partita al Palaborsani di via Legnano a Castellanza. E sono già disponibili i biglietti online sulla pagina di Ticketmaster.

Classifica

Treviglio 52 punti, Legnano Knights e Rucker San Vendemmiano 48, Infodrive Capo d’Orlando 42, Fulgor Omegna, Gemini Mestre e Blacks Faenza 40, Energy Agrigento, Fulgor Fidenza e Monferrato 36, Lumezzane e Civitus Vicenza 32, Virtus Imola 30, Costa Imola 28, Romadesio Desio e Logiman Crema 24, Bakery Piacenza 22, Fiorenzuola Bees 20, Virtus Ragusa 16, Az Robur Saronno 12.

