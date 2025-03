Calcio

CERIANO LAGHETTO – Ancora una partita a porte chiuse si disposizione delle autorità, ancora per la Frazione calcista nel campionato di Seconda categoria. Su disposizione della prefettura di Monza Brianza, infatti, Aurora Desio-Dal Pozzo di domenica prossima, quart’ultima gara di regular season, sarà giocata senza pubblico. Evidentemente i match per qualche motivo è stato giudicato “a rischio” per l’ordine pubblico o la gestione del pubblico.

Amaro il commento della dirigenza del Dal Pozzo: “Quattro gare a porte chiuse su trenta totali rappresentano un danno in termini sportivi per una squadra che basa ogni proprio centimetro di storia sull’aggregazione e la partecipazione – ricordano dal lcub di Ceriano Laghetto – Ad oggi nessun giocatore prende rimborsi, spendiamo cifre immense per le strutture. Noi di questo mica ci lamentiamo, anzi, ce ne facciamo quasi vanto. Ci lamentiamo invece delle porte chiuse, che strozzano il nostro progetto come nient’altro. Domenica per ordine della prefettura di Monza e Brianza quindi saremo nuovamente lontani. Ma mancano solo quattro giornate a fine campionato, e domenica i nostri cori da Dal Pozzo si sentiranno fino a Desio”.

La partita è prevista con inizio alle 14.30.

Classifica

Polisportiva Di Nova 52 punti, Virtus Cermenate 50, Dal Pozzo e Figino 49, Cesano Maderno 46, Polisportiva Veranese 45, Giussano e Cogliatese 40, Aurora Desio 38, Db Cesano Maderno 31, Molinello 30, Varedo 26, Novedrate 23, Celtica 20, Stealla Azzurra Arosio 11, Mascagni 9.

